Yerel üreticiler sempozyuma renk katıyor

Tepebaşı Belediyesinin bu yıl 15'inci kez düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu gerçekleştirilen birçok etkinlik ile doludizgin devam ederken, alanda stant açan yerel üreticiler de yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun 15'incisi birbirinden renkli etkinlikler ile devam ediyor. Sempozyumun düzenlendiği Eski Eti Fabrika alanında Eskişehirliler gün boyunca birbirinden farklı etkinliklere katılarak hem sanat ile vakit geçiriyor hem de pişmiş toprak sanatçılarının kente armağan edeceği heykellerin yapımına şahit oluyor. Ayrıca Eskişehirliler, sempozyum çerçevesinde düzenlenen konserler, açılan sergiler, yerel üreticilerin stantları, çocuk atölyeleri gibi etkinlikler ile sanatın nabzını tutuyor.

Yerel üreticiler ilgi görüyor

Yerel üreticiler de Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nda yer alan stantlar ile ürünlerini tanıtma ve satma fırsatı yakalayarak pişmiş toprak ve seramik eserlerin yanı sıra cam, ahşap, lületaşı, doğal taşlar, hediyelik eşyalar ve süs ürünleri ile vatandaşlara farklı seçenekler sunuyor. Gün içerisinde sempozyum alanını ziyaret eden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantlarda, yerel üreticiler ürettikleri ürünlerini tanıtma fırsatı bulurken, Eskişehirlilerin sempozyuma gösterdiği ilgiden de memnun olduklarını ifade ediyor.

Başkan Ataç'tan ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da sempozyum alanında hizmet veren yerel üretici stantlarını ziyaret etti. Üreticiler ile tek tek selamlaşarak ürünleri inceleyen Başkan Ataç, bol kazançlar temennisinde bulundu. Üreticiler ve sempozyumu ziyaret eden vatandaşlar da Başkan Ataç'a teşekkürlerini iletti.