Yerli turistlerin tercihi Sivrihisar oldu

Hafta sonu tatili ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nın birleşmesiyle gezme fırsatı bulan yerli turistler, Sivrihisar'a akın etti.

Hafta sonu tatili ile 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı birleşti, yerli turistler Sivrihisar'a akın etti. Sivrihisar Belediyesi bünyesindeki müzeler dâhil tüm kültür ve turizm mekânları açık olunca Sivrihisar'ın her noktasını gezebilme imkânı bulan turistler, ilçeyi ziyaret etmekten oldukça memnun kaldı. Zaimağa Konağı Kurtuluş Müzesi, Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi, Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür Evi, Sivrihisar Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi, Sivrihisar Saat Kulesi ve Seyir Terası, Unesco Dünya Mirası Listesindeki Sivrihisar Ulu Camii, Arastalar Çarşısı, Surp Yerotutyun Ermeni Kilisesi gibi noktaları ziyaret eden bazı turistler Gönül Dağı dizisinin de çekimlerinin yapıldığ alanları ziyaret ettiklerini dile getirerek ilçeye hayran kaldıklarını belirtti.

Sivrihisar, lezzetleriyle de kendini turistlere hayran bıraktı. Coğrafi işaretli lezzetlerin tadına bakan turistler gezi sonrasında Sivrihisar Dövme Sucuğu'na yoğun ilgi gösterdi. Şimdiye kadar böyle bir sucuk yemediklerini ifade eden turistler, bundan sonraki süreçlerde sucuk alım noktasının Sivrihisar olacağını ifade etti.