Yerli ürün çıkınca fiyatı yarı yarıya düştü

Sonbahar mevsiminde Şili'den gelen ve kilogram fiyatı 800 liraya kadar yükselen yeşil eriğin kilogram fiyatı, yerli üretimin başlaması ile birlikte yarı yarıya düşerek 400 liraya satılmaya başlandı.

Geçtiğimiz yıl ekim ayında "3 erik 40, kilosu 800 liraya satılıyor” başlıklı haberle Türkiye'de gündemde oturan ithal eriklerin kilogram fiyatı, Mersin'de üretilen yerli mahsulün çıkmasıyla beraber 400 liraya düşerken, yaz aylarına doğru 4-5 liraya kadar inmesi bekleniyor. Eskişehir'de sonbaharda başlayarak kış boyunca fiyatı çeyrek altınla yarışan eriğin fiyatı yüzde yüz oranında düştü. Yurtdışından gelen ve özellikle hamile kadınlar tarafından en çok tercih edilen eriğin yüksek fiyatı ülkede gündem oluştururken görenleri şaşırtmıştı.

Mersin'de yetiştirilen yerli ürünün pazara inmesi ile aylardır çeyrek altın fiyatında satılan yeşil eriğin kilogram fiyatında yüzde yüz oranında düştü. Mart sonuna kadar kilosu 15 liraya kadar düşmesi beklenen eriğin yaz aylarında ise 4-5 lira satılabileceği belirtiliyor.

Kilosu 400 liraya düştü

Eskişehir'de daha önce, 3 eriği 40, kilosunu ise 800 liraya satan manav Emin Özkaya, yerli üretimle birlikte yaşanan fiyat düşüşü hakkında konuştu. Özkaya, “Eriklerimiz taze ve Türkiye'de yetişiyor. Şuanda pakette 12 tane var. Bu 12'lık paketi 50 liraya veriyoruz. Kilosu ise 400 liraya geliyor. Yerli erikler bize bugün ilk geldi. Bundan önce yurtdışından geliyordu. 3 tanesini 40 liraya veriyorduk, kilosu ise 800 liraya satıyorduk. Ama artık yerli mahsul geldiği için fiyatlar çok düştü” diye konuştu.

“Kilosu 4-5 lira olacak”

Mart ayın sonuna kadar yeşil erik fiyatının 15 liraya kadar düşeceği belirten Özkaya, “Şuan sattıklarımızın kilosu 400 liraya geliyor. Daha düne kadar 800 liraya veriyorduk. Ama şimdi bir kiloda 400 liraya kadar düşüş var. Yerli ürünler gelmeye başladığı için artık fiyatların her gün düşmesini, mart sonuna kadar kilosunun 15 liraya, yazın ise 4-5 liraya inmesini bekliyoruz” dedi.