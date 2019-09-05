Yerli ve milli kanser ilacı yolunda önemli adım: US Patent

Bu kapsamda son olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Programları Başkanı Doç. Dr. Gökhan Kuş ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Kutlu'nun birlikte hayata geçirdikleri, “Ceranib-2 Kullanımı ile Akciğer Kanserinin Tedavisi” buluşu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Patent ve Marka Ofisi'nden patent aldı. Türkiye ve üniversitemiz adına bir ilk olma özelliği taşıyan bu patent ile yerli ve milli bir kanser ilacı geliştirilmesi amaçlanıyor. Anadolu Üniversitesi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi ortaklığında tamamlanarak patentlenen proje, akciğer kanseri hücrelerinde bir enzim olan “Seramidaz”ın inhibitörü “Ceranib-2”nin bu kanser türünde başarılı sonuçlar alındığı ve maddenin kullanılabilir olduğu sonucunu da ortaya çıkardı.

Prof. Dr. Kutlu ve Doç. Dr. Kuş: “Akciğer kanseri hücrelerini ölüme götürmeyi başardık”

Prof. Dr. Mehtap Kutlu ve Doç. Dr. Gökhan Kuş, bilim dünyası adına bir ilk olma özelliği taşıyan projenin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kanser çalışmalarının son zamanlarda artmış olmasına rağmen kanser vakalarının da her türlü tedaviye rağmen hızlı bir artış gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mehtap Kutlu ve Doç. Dr. Gökhan Kuş, görüşlerini şu şekilde aktardılar:

“Kanser oluşumu ve gelişimi ile ilgili olarak çok sayıda biyolojik mekanizma bulunuyor. Biyolojik olarak aktif lipitlerin kanserin tanı, teşhis ve tedavisindeki rolleri oldukça büyük. Lipit metabolizmasındaki yollarda ise pek çok enzim yol almaktadır. Biz de bu enzimlerden ‘seramidaz' enziminin çalışmasını baskılayarak akciğer kanseri hücrelerini ölüme götürmeyi başardık.”

“Ülkemiz için yerli ve milli bir kanser ilacı geliştirme amacındayız”

Projenin ilerleyen süreçlerdeki amaçlarına da değinen Prof. Dr. Kutlu ve Doç. Dr. Kuş, şu bilgileri aktardılar:

“Bundan sonrası için bu ve diğer bileşikler ile ilgili nano formülasyona ait pek çok patent başvurumuz bulunuyor. Ancak bunların geliştirilip preklinik aşamaya geçebilmesi için in vivo değerlerine ihtiyacımız var. Biyokimyasal ve moleküler teknikler ile lipidomiks bazında verilen desteklerle de buluşlarımız geliştirilecek. Önümüzdeki 5 sene içerisinde kanserin her alanında ülkemiz için yerli, milli ve sıfırdan bir kanser ilacı geliştirebilmeyi amaçlıyoruz.”

Prof. Dr. Mehtap Kutlu ve Doç. Dr. Gökhan Kuş, elde ettikleri bu büyük başarıyla ilgili son olarak şunları ifade ettiler:

“Çalışmalarımız sonucunda elde ettiğimiz bulguların uluslararası bir patent ile sonuçlanması bizleri oldukça mutlu etti. Patent başvuru ve patent alım süreçleri oldukça yorucu ve uzun sürdü. Tabii ki bu işin bir de maddi boyutları var. Bu süreçte tüm bu sıkıntıların aşılmasında bize destek veren başta Anadolu Üniversitesine olmak üzere Üniversitemiz Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimine (ARİNKOM) ve projemizde görev alan öğrencilerimize çok teşekkür ederiz.”