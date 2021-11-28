Yeryüzü Ekoloji Okulu doğa ile buluşturuyor

Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları, her yaştan katılımcıyı doğa ile buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu, doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekânı tanımayı ve mekân bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenecek Aralık 2021 atölye çalışmaları arasında grafiti-fonetik&kültür, krem, kolonya, sabun yapımı, okuma oyunu ve ekoloji temelli felsefe yer alıyor.