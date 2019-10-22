Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan çalışmaların tanıtıldığı toplantı, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi'nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile protokolünü Aralık 2018'de imzaladığı Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi faaliyete geçiyor. Kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunacak olan Yeryüzü Ekoloji Okulu'nun eğitim faaliyetlerinin tanıtıldığı toplantı, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ferhat Taşdelen, dernek üyesi gönüllü eğitimciler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi.

“Eskişehir'de bir ilki daha gerçekleştiriyoruz”

Belediye Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, projenin kente güzellikler katacağına inandığını söyleyerek, “Yeryüzü Ekoloji Okulu burada bulunan sevgili öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz sayesinde oluştu. Tepebaşı Belediyesi olarak ilkleri hayata geçirmeyi seven bir belediyeyiz ve bundan dolayı çok mutluyuz. Bu güzel okulun başarısı için desteğimiz her zaman devam edecek. Artan sokak suçları ya da uyuşturucu gibi kötülüklerden çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Bunu müzik, spor, sanat, eğitim gibi aktiviteler ile başarabiliriz. Yeryüzü Ekoloji Okulu gibi bir ilki de Tepebaşı'nda hayata geçirmek bizim için onur kaynağı olacak. Hem derneğimize hem de emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi çok beğenildi, çok ilgi görüyor. Şimdi bir de Felsefe Evi'ni hayata geçirmeyi planlıyoruz, onun da ilgi göreceğini tahmin ediyorum. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda kentin çevresel eylem planını hazırlamak üzere bir çevre kurulumunun oluşumunu sağlamak üzere çalışmalara başladık. Paylaşmak ve sürdürülebilir olmak, belediyemizin ana tavırlarından bazıları. Yeryüzü Ekoloji Okulu ile de kentimize güzellikler katacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımıza doğayı tanıtmayı amaçlıyoruz”

Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Ferhat Taşdelen ise dernek faaliyetleri hakkında bilgiler de verdiği konuşmasında, “2015 yılında kurulan derneğimizin ilk günden beri en büyük destekçisi olan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum. Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi ile amacımız, çocuklarımıza doğayı tanıtmak. Bu amaç doğrultusunda Tepebaşı Belediyemizin bize tahsis ettiği 2 dönümlük alanı, dönüştürme çalışmalarımız sona erdi. Böylelikle Yeryüzü Ekoloji Okulu'nun açılışını 26 Ekim'de yapacağız. Derneğimizdeki tüm eğitimci arkadaşlarımız gönüllü olarak atölye çalışmalarını gerçekleştirecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantı, çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirecek olan eğitimcilerin düzenlenecek eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşması ile son buldu. Nazım Mustul - Astrofotoğrafçılık, Neslihan İşlek - Masal Atölyesi, Münevver Kepenek - Cansuyu Yerel Tohum, Özlem Eryılmazer - Gökyüzünde Gözlem, Emir Özay - Yaban Hayatı, Namık Kemal Kortan ve Ali Bali - Kelebek Atölyesi hakkında aktarımlarda bulundu.

Yapılan eğitim iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler, atölyeler ve etkinlikler ile eğitimlerden yararlanan çocuk, genç ve yetişkinlerin doğaya erişim, yerel ekosistemde oynama, sürdürülebilirlik konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor.