Yeryüzü Ekoloji Okulu şubat atölyeleri başlıyor

Tepebaşı Belediyesinin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu, doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekânı tanımayı ve mekân bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Yeryüzü Ekoloji Okulunda şubat dönemi atölye çalışmaları arasında, doğanın dili (7-10 yaş), okuyarak doğanın izini sürüyorum (11-14 yaş), renklerin dili ebru atölyesi (11-14 yaş), ebeveynlik atölyesi (18 yaş ve üstü), toprağın dili seramik atölyesi (7-10 yaş) ve muzun DNAsını çıkaralım (11-14 yaş) adlı atölyeler gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, 6-28 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek, kontenjanların sınırlı olduğu ve 4 hafta sürecek atölyeler hakkında bilgi almak isteyenlerin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne 0 (222) 211 40 00 / 3087 numaralı telefondan ulaşılabileceğini bildirdi.