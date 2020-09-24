Yetimler için bisikletiyle bin kilometre yol yaptı

Kılıç Malatya'dan başlayarak, Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara olmak üzere yaklaşık bin kilometre geride bıraktı ve dün de Eskişehir'e ulaştı. Bir sonraki rotası Kütahya, Afyonkarahisar ve Konya olacak olan Kılıç, yaklaşık 12 gündür gittiği yerlerde yetimlere karşı vatandaşları bilinçlendiriyor.

"Keşke daha önce yapsaydım"

Yetimler için başlattığı bisiklet faaliyetinde geç kaldığını belirten Kılıç, "Yetimler hakkında insanların dikkatini çekmek için Malatya'dan yola çıkarak; Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara'yı geride bırakıp Eskişehir'e geldim. Eskişehir'den sonra Kütahya, Afyon, Konya ile güzergâhıma devam edeceğim. Yaklaşık 10-12 il gezmiş olacağım. Amacım tabi ki Dünya Yetimler Gününde yetimlerimize dikkat çekmek. Onları bağrımıza basmak, onları başımıza taç etmek, onları güldürmek, sevindirmek ve halkın duyarlılığını kazandırmak için böyle bir etkinlik yapıyoruz. İnanıyorum ki yetimlere faydalı olacaktır. Ben şimdi şunu düşünüyorum; keşke bu turlar daha önceden yapmış olsaydım" şeklinde konuştu.

Yolda çektiği zorlukları anlatan Kılıç, "Seyahatimde zorluk çeksem de çalışma arkadaşlarımı gördükten sonra, onların gayretlerini gördükten sonra yorgunluğum gitti. Eskişehir'de bugün az önce vali bey ile görüştük. Vali beyin duyarlılığından dolayı Allah razı olsun. Onlar da yetimlere duyarlılar. Yetimlerle de görüştük. Bizi iyi karşıladılar, iyi ağırladılar" dedi.