İhlas Haber Ajansı

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Yıkım çalışması vatandaşı mağdur ediyor

Eskişehir’de cadde üzerinde bulunan bir binanın yıkım çalışmasından dolayı kapatılan kaldırım, vatandaşların araçların arasından yürümesine neden oluyor.

Eskişehir'de cadde üzerinde bulunan bir binanın yıkım çalışmasından dolayı kapatılan kaldırım, vatandaşların araçların arasından yürümesine neden oluyor.


Eskişehir'de hem araç hem de yaya trafiğinin oldukça yoğun olduğu Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bir binanın yıkım çalışmaları, vatandaşı mağdur ediyor. Vatandaşlar, yıkım çalışmaları için kapatılan kaldırımdan dolayı yoldan yürümek zorunda kalıyor. Karşı kaldırıma geçmeyen vatandaşlar, adeta araçların arasından yürüyerek tehlikeye davetiye çıkarıyor.

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