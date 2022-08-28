İhlas Haber Ajansı

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Yıkımı süren pazar yerinde yangın çıktı

Eskişehir’de yıkımı devam eden Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri’nde çıkan yangın söndürüldü.

Eskişehir'de yıkımı devam eden Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nde çıkan yangın söndürüldü.


Olay, Odunpazarı ilçesinde bulunan ve yıkım süreci devam eden Kurtuluş Kapalı Pazar Yeri'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü, pazar yerinde yangın çıktı. Yangınla birlikte yükselen duman, kentin farklı noktalarından görüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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