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Yılbaşı öncesi KOM denetimleri arttırdı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 65 şişe kaçak içki, sigara sarma makinesi ve ekipmanları ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda, kent merkezindeki farklı 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, 65 şişe kaçak içki, sigara sarma makinesi ve ekipmanları ele geçirildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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