Yılbaşı öncesi KOM denetimleri arttırdı

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda, kent merkezindeki farklı 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda, 65 şişe kaçak içki, sigara sarma makinesi ve ekipmanları ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.