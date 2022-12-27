Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu

Eskişehir'de yılbaşı öncesi yapılan operasyonda çok miktarda sahte alkol, alkol yapımında kullanılan aroma kiti, cinsel ürün ve kaçak sigara ele geçirilirken, 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yaklaşan yılbaşı öncesi alkol tüketiminin artabileceği ve buna bağlı olarak piyasadaki talebi fırsata çevirmek isteyerek merdiven altı tabir edilen sağlıksız ortamlarda ürettikleri alkollü içkileri piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik kent merkezinde bulunan 1 ikamete, 3 araca ve 2 iş yerinde baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, 100 litre sahte alkol, 274 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti, 3 bin 90 adet sigara sarma kâğıdı, 94 adet cinsel içerikli ürün ve 41 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.