“'Yılbaşını kutlamak istiyorum' diyorsanız, bunun doğamıza da faydası olsun”

Yılbaşı yaklaşırken vatandaşlar da evlerinde süslemek için çam ağacı satın almaya başladı. Eskişehir Orman Fidanlık Müdürü İzzet Bolatkıran, vatandaşları ormanlardaki çam ağaçlarına zarar vermemeleri konusunda uyardı. Plastik ağaçlar satın almanın da maliyetli olduğunu belirten Müdür Bolatkıran, vatandaşlara fidan edinmelerini önererek bu şekilde hem daha ekonomik olacağını, hem de doğaya katkı sunabileceklerini söyledi.

“'Yılbaşı kutlamak istiyorum' diyorsanız, bunun doğamıza da faydası olsun”

Tüm vatandaşları Eskişehir Orman Fidanlığından fidan almaya davet eden Bolatkıran, bu bitkilerin yılbaşında süslenebilecek nitelikte olduğunu belirtti. Bu durumun sürdürülebilirlik açısından da olumlu sonuçlar doğuracağını dile getiren Bolatkıran, “Bulunduğumuz alan, Eskişehir Orman Fidanlığı. Eskişehir merkezine 11 kilometre mesafedeyiz. Vatandaşlarımız yılbaşı yaklaşması nedeniyle ya plastik fidan alıyorlar, ya da ormandan ağaç kesiyorlar. Bizim vatandaşlarımıza tavsiyemiz, buyursunlar gelsinler, yılbaşı ağacı olabilecek nitelikte çok güzel fidanlarımız var. Fiyatları da çok uygun. Bu fidanları yılbaşında süslerler, işleri bitince de bahçelerine veya boş bir alana dikebilirler. Bizim fidanlarımız canlı varlık olduğu için aynı saksı içerisinde iki yıl yaşayabilir. Önümüzdeki yılın yılbaşında da bu fidanları kullanabilirler. O yüzden bu fidanlar onlar için avantajlı olacak. Fiyatlarımız da 80 ila 150 TL arasında değişiyor. ‘Saksı olmasın, plastik poşette de olsa dikerim, süslerim' denirse daha ucuza, 40 TL'ye kadar fiyat düşebiliyor. İlla ki ‘Yılbaşı kutlamak istiyorum' diyorsanız bunun doğamıza da gezegenimize de faydası olsun, oksijen üretsin” diye konuştu.