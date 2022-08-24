Yıldırım düşen ormanda yangın çıktı

Eskişehir'de ormanlık alana düşen yıldırım sonucunda çıkan yangında 5 dekarlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de yağışların ardından ormanlık alanlara düşen yıldırımlar yangına sebep oldu. İnönü Orman işletme Şefliği Yukarı Kuzfındık Mahallesi yakınlarındaki karaçam ormanına düşen yıldırım, önce kuru otları tutuşturdu,ardından da orman yangınına sebep oldu. Saat 12.00 civarlarında başlayan yangına 2 adet ilk müdahale aracı ve 3 arazöz ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yukarı Kuzfındık Mahallesi'nden de gelen gönüllülerinde desteği ile orman yangını kısa sürede söndürüldü. Büyükşehir ve İnönü belediyelerine ait 2 itfaiye aracıda arazözlere su taşıdı. Yangında 5 dekarlık alan zarar gördü.

Bir süre daha sahada soğutma işlemi yapan ekip, yağmurun da başlaması ile sahadan ayrıldı. Aynı yere bir gün önce de bir yıldırımın daha düştüğü tespit edildi.