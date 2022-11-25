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‘Yıldız Kız' voleybol müsabakaları devam ediyor

Eskişehir’de 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları voleybol branşında ‘Yıldız Kız’ kategorisindeki müsabakalar devam ediyor.

Eskişehir'de 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Sporları voleybol branşında ‘Yıldız Kız' kategorisindeki müsabakalar devam ediyor.


Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul sporları müsabakalarında voleybol branşındaki karşılaşmalar devam ediyor. ‘Yıldız Kız' kategorisindeki müsabakalar Yenikent Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre farklı branşlardaki müsabakaların da eğitim öğretim yılı boyunca devam etmesi bekleniyor.

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