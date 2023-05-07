Yılın ilk çeyreğinde 4 bin 552 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir'de bu yılın ilk çeyreğinde toplam 4 bin 552 adet konut satıldı.

TÜİK tarafından ülke genelinde Mart ayında satılan konut sayısı açıklandı. Yayımlanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak, satılan konut sayısı 105 bin 476 oldu. Eskişehir genelinde konut satışları Mart ayında, 2022 Mart ayına göre yüzde 4,7 oranında azalarak bin 797 adet oldu. Eskişehir'de son iki yıl baz alındığında konut satışında yükseliş devam ediyor. 2021 yılında 21 bin 691 adet konut satışı olan Eskişehir'de, geçen yıl bu sayı 22 bin 309'a yükseldi. Eskişehir'de bu yılın ilk çeyreğinde toplam 4 bin 552 adet konut satılması ise dikkat çekti.