Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde yapımı tamamlanan Gökpınar Barajı'nın derivasyon kondüvisi kapatma kapağı indirilerek barajda su tutma işlemi, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla gerçekleşti.

Eskişehir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'yi, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız karşıladı. Baraj gövdesinde yapılan incelemelerin ardından Derivasyon Kapatma Kapağı İndirme İşlemi gerçekleştirildi. Yapılan kapak indirme törenine Bakan Pakdemirli ve Vali Ayyıldız'ın yanı sıra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Metin Sazak, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSI 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Konya Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe de katıldı.

“Yıllık ekonomiye 73 milyon TL faydası olması bekleniyor”

Bakan Pakdemirli'nin katılımıyla derivasyon kapağı indirme işlemi gerçekleştirilen proje ile ilgili verilen bilgiye göre, temelden 53 metre yüksekliğe sahip Gökpınar Barajı'nda depolanacak su ile 60 bin 860 dekar tarım arazisi sulanacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak. Eskişehir Günyüzü ve Ankara Polatlı ilçelerinde hizmet edecek olan barajda depolanacak su ile Sakarya nehrindeki akım rejiminin de daha düzenli olması sağlanacak. Projenin toplam maliyeti 270 milyon TL olarak belirlenirken, sulama projesi tamamlandığında dekar başına ürün kârında bin 200 TL net artış, yıllık ekonomiye ise 73 milyon TL faydası olması bekleniyor.