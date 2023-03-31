YKS ve LGS değerlendirme toplantısı

4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezî sınav ile 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde "2023 YKS'ye Doğru Konu Bazlı Kazanımlara Göre Değerlendirme Toplantısı” ve "2023 LGS'ye Doğru Konu Bazlı Kazanımlara Göre Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde iki oturum şeklinde gerçekleştirilen toplantıların ilkinde YKS'ye hazırlık ve akademik başarıyı artırmak için yapılacak çalışmalar görüşüldü. Ortaöğretim 12'nci sınıflarından sorumlu müdür yardımcıları ile rehber öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda il, ilçe, okul düzeyinde son 3 yılın YKS verileri detaylı olarak değerlendirildi.

İkinci oturumda ise LGS'ye hazırlık ve 8'nci sınıf öğrencilerine yönelik rehberlik ve yönlendirme çalışmaları görüşüldü. Ortaokullarda görevli 8'nci sınıflardan sorumlu müdür yardımcıları ile rehber öğretmenlerin katılımıyla düzenlenen toplantıda öğrencilerin akademik başarı düzeylerini öğretim programlarındaki kazanımlara dayalı bilimsel süreçlerden geçirilmiş testlerle ölçmek ve öğrenme eksikliklerini tespit ederek öğrenci, öğretmen ve idarecilere nitelikli cevap vermek amacıyla yapılan ortak sınavların durumları ilçe ve okul düzeyinde ilişkilendirilerek detaylı olarak değerlendirildi.

Düzenlenen toplantılarda İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Ortaöğretimden sorumlu Şube Müdürü Burhanettin Elçi, Şükrü Şahin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı Fikret Konca ile Eskişehir Ölçme Değerlendirme Merkezi öğretmenleri Dr. Emin Özen ve Zeynal Özdemir tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, LGS ve YKS hazırlık süreçleri, okul durumları, kontenjanlar, akademik danışmanlık sistemi, ortaöğretim kurumlarının 8'nci sınıf öğrencilerine tanıtımları, ortak yazılı sınav sürecinde karşılaşılan sorunlar, kariyer gelişimi ve planlaması, sınav ile ilgili duyguları kontrol etmeye yönelik öneriler fiziksel, psikolojik ve akademik başlıklar detaylı olarak ele alındı.

Asrın felaketi olarak nitelenen ve Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası yaşanan süreçteki kıymetli desteklerinden ve katkılarından dolayı Eskişehir'de yaşayan vatandaşlara, okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür ederek sözlerine başlayan İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, deprem bölgesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ve deprem bölgesinden ilimize gelen 3.928 öğrenci ve ailelerine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Merkezi ortak sınavları çok önemsediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “Uygulanan ortak sınavların sonuçları okullarımızla paylaşılmakta, öğretmenlerimizle toplantılar yapılarak, akademik başarının arttırılmasına yönelik rehberlik çalışmaları yürütülmektedir. Bu çalışmalar neticesinde ilimizde akademik başarı düzeyinde artış sağlanacaktır.” dedi. Bütün hedeflerinin Eskişehir'in eğitim-öğretim kalitesini artırmak olduğunu, nitelikli bir eğitim ve öğretimin gerçekleşmesi için öğrenci, sınıf, okul, ilçe, il başarı düzeyinde çalışmalara devam ettiklerini, bu çerçevede başta öğretmenlerimiz olmak üzere, velilerimiz ve tüm eğitim paydaşlarının desteklerinin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Ortak sınavlarla ilgili Ölçme ve Değerlendirme Merkezi tarafından, il genelinde yapılan sınav analizlerinin ele alındığı sunum katılımcılarla paylaşıldı. "Öğrenci Öğretmen Destek Sistemi" (ÖDS), "yardımcı kaynaklar.meb.gov.tr", "ogmmateryal.eba.gov.tr", "matematik eba.gov.tr" gibi dijital platformlarının akademik başarının artırılması için önemli imkânlar barındırdığını bunların öğretmen, öğrenci ve velileri tarafından etkili, sürekli ve yaygın bir şekilde kullanılmasının başarının artırılmasında önemli rol oynayacağı belirtildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Töre, gayretlerinden dolayı katılımcılara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.