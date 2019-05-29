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Yoga ekibi iftarda bir araya geldi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Mustafa Kemal Su Sporları Merkezi yoga grubu, eğitimcileri Pınar Serçe’yle birlikte iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Mustafa Kemal Su Sporları Merkezi yoga grubu, eğitimcileri Pınar Serçe'yle birlikte iftar yemeğinde bir araya geldiler.


Pınar Serçe, iftar öncesi yaptığı konuşmada, bu mübarek ayda birlikte açılan oruçların, edilen duaların birlik beraberlik açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak öğrencilerine ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.


Gruptakiler, birlikte iftar yapmanın mutluluğuyla sahura kadar sohbet ederek sürdürdüler. Dostluklarının pekişmesi için bu tarz yemeklerin düzenli olarak yapılması kararı alarak ertesi gün yoga dersinde buluşmak dileğiyle ayrıldılar.

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