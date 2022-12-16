İhlas Haber Ajansı

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Yoğun duman yayan minibüsün yanındaki araçlar adeta kayboldu

Eskişehir’de egzozundan yoğun duman yayarak trafikte ilerleyen minibüs, diğer araçların adeta görüş mesafesini düşürdü.

Eskişehir'de egzozundan yoğun duman yayarak trafikte ilerleyen minibüs, diğer araçların adeta görüş mesafesini düşürdü.


Odunpazarı İlçesi'nde Cumhuriyet Bulvarı'nda trafikte seyir halindeki bir minibüsün egzozundan çıkan yoğun beyaz duman adeta sis etkisi oluşturdu. Kırmızı ışıkla birlikte duran aracın yaydığı yoğun duman kısa sürede diğer araçların adeta üzerini kapattı. Görüş mesafesini de düşüren aracın motorunda olan problemden dolayı yağ yaktığı ve bundan ötürü yoğun duman yaydığı düşünüldü. Minibüs yoğun duman eşliğinde yoluna devam etti.

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