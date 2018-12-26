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Yoğun kar yağışı kaza getirdi: 1 ölü, 7 yaralı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi ilçesi Sarayören yolunda 10 EF 558 plakalı otomobil ile 26 EK 274 plakalı otomobil, yoğun kar yağışı nedeniyle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kaza sonrasında ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale etti. 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 7 kişi yapılan müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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