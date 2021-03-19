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Yoğun kar yağışının getirdiği kartpostallık görüntüler

Eskişehir’de zaman zaman etkisini hayli artıran yoğun kar yağışı ile birlikte kentin bazı noktalarında kartpostallık görüntüler kaydedildi.

Eskişehir'de zaman zaman etkisini hayli artıran yoğun kar yağışı ile birlikte kentin bazı noktalarında kartpostallık görüntüler kaydedildi.


Eskişehir'de sabah saatlerinde yağmaya başlayan kar, kentte adeta seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Haftalar sonra gelen karla birlikte cadde ve sokaklar boşalırken, dışarıda dolaşan az sayıda vatandaş ise, anı ölümsüzleştirmek için karşılarındaki manzarada fotoğraf çektirdi. Soğuk havada dışarıda kalan sokak hayvanları ise bulduğu kuru yerlere sığındı.


Öte yandan Meteorolojiden alınan bilgiye göre kar yağışının akşam saatlerine kadar devam edeceği, hava sıcaklığının gün içinde 1 ila 6 derece olarak seyredeceği aktarıldı. Yarın ise kar yağışının yerini yağmura bırakacağı öğrenildi.

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