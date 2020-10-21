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Yoğun sis kazaya neden oldu

Eskişehir-Sarıcakaya yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle virajı alamayan araç bariyerlere çarparak devrildi.


Kaza, sabah saatlerinde Sarıcakaya yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen sürücü, 35 NIM 06 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarpan araç kontrolden çıkarak devrildi. Araçta maddi hasar oluşurken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza nedeniyle bir süreliğine tek şeritten akan trafik, devrilen aracın çekici ile kaldırılmasıyla normale döndü.

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