İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yol harcamalarına katılım payı için son tarih 30 Eylül

Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yol harcamalarına katılım payı ödemelerinin son ödeme tarihinin 30 Eylül Pazartesi günü olduğunu belirtti.


Odunpazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, vatandaşların 2464 sayılı kanun kapsamındaki yol harcamalarına katılım payı (Asfalt Parası) ödeyecek vatandaşlar için son ödeme tarihinin 30 Eylül 2019 Pazartesi günü olduğunu belirtti.


Vatandaşların yoğun bir şekilde ödemelerini gerçekleştirdiğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşların mağdur olmamaları için ödemelerini son güne bırakmaması gerektiğini kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.