İhlas Haber Ajansı

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Yol kenarına bırakılan molozlar çevre kirliğine sebep oldu

Eskişehir’de bir yol kenarına bırakılan moloz ve atık maddeler çevre kirliliğine neden olurken, vatandaşların tepsini çekti.

Eskişehir'de bir yol kenarına bırakılan moloz ve atık maddeler çevre kirliliğine neden olurken, vatandaşların tepsini çekti.


Karagözler Mahallesi'nde bulunan bir yol kenarındaki bir araziye moloz ve atık maddelerin atıldığı görüldü. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından atılan molozlar çevre kirliliğine ve kötü bir görüntüye sebep oldu. Duyarsız vatandaşların yol kenarına bırakılan molozlar çevre sakinlerinin kirlilikten yakınmasına sebep olurken, yol üzerinden geçen vatandaşlar da bu görüntünün hoş olmadığını belirtti. Şehir merkezine yakın olan mahallede böylesine kötü görüntülerin olmasından yakınan mahalleliler, moloz ve atıkların bir an önce temizlenmesini istediklerini söyledi.

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