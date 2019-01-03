Yol kenarında bulunan şahin tedavi altına alındı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yol kenarındaki bir tarlada bulunan şahin, Hayvan Sağlığı Merkezi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta devriye esnasında yol kenarında bulunan tarlada bir şahin olduğunu gördü. Hareketsiz şekilde tarlada yatan şahin, ekiplerin yaklaştığını fark edince kaçmaya başladı. Kaçarken Hasan Polatkan Havaalanı'nın tellerine takılan şahin, polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesine ait Hayvan Sağlığı Merkezi'ne götürülen ve vücudunda yara izlerine rastlanmayan talihsiz kuşun aç olduğu ve enfeksiyon nedeniyle bitkin düştüğü anlaşıldı.

Şahin, bakımlarının ardından tekrar doğaya salınacak.