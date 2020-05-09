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Yol kenarlarına dökülen hafriyat ve moloz atıkları pes dedirtiyor

Korona virüs tehlikesi nedeniyle temizliğin mutlak önem taşıdığı dönemde Eskişehir şehir merkezinde yol kenarlarına, boş alanlara dökülen hafriyat ve moloz atıkları çirkin görüntüler oluşturuyor.


Eskişehir'de bazı sorumsuz kişilerin çevre kirliliği ve insan sağlığını hiçe sayan moloz ve hafriyatları gelişigüzel çevreye atma alışkanlıkları sürüyor. Pandemi nedeniyle ülke genelinde tedbirler üst düzeye çıkarılırken, temizliğin hayati önem taşıdığı bu dönemde Eskişehir'de nahoş görüntüler ortaya çıkmayı sürdürüyor.


Sarıcakaya caddesi üzerindeki Eskişehir Teknik Üniversitesi civarında yol kenarlarına dökülen hafriyat ve molozlar nahoş görüntüler oluşturuyor. Cadde üzerinde yaklaşık 100 metre boyunca yolun her iki tarafında da görülebilen bu çirkin görüntüler adeta pes dedirtiyor. Kimliği belirsiz kişiler tarafından yol kenarlarına dökülen hafriyat Muttalip mahallesi sakinlerini de rahatsız ediyor. Bölgeye yakın olan Muttalip mahallesindeki vatandaşlar durumdan şikâyetçi olduklarını belirttiler.

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