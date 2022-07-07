Yol ortasında alev topuna döndü

Eskişehir'de hareket halindeyken alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hareket halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Aracın dakikalar içinde alev topuna döndüğü olaya, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Araçta büyük maddi hasara sebep olan yangının çıkış sebebi henüz öğrenilemedi.

Aracın alev topuna döndüğü anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi.