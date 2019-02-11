Yol üzerinde ‘Makas' faciaya neden oluyordu

Sürücü aracı ile makas attığı esnada bir başka otomobile çarparak takla atmasına sebep oldu, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara yolu otogar mevkiinde öğren saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, Çevreyolu üzerinde M. C. idaresindeki 26 FD 594 plakalı otomobil yolda makas atarak ilerlediği esnada, Y. T. idaresindeki 26 UF 661 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, kaldırıma çarparak takla attı. Kazaya tanıklık eden çevredeki insanlar, 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, sürücü Yakup T.'ye olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine götürdü. Kazaya sebebiyet veren sürücü M. C. ise, polis ekiplerince ifadesi alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, meydana gelen kazada araç adeta hurdaya döndü.