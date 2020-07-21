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Yola düşen sokak lambası tehlike oluşturdu

Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı’na giden yola düşen sokak lambası, çevredeki vatandaşlar ve sürücüler için tehlike oluşturdu.

Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı'na giden yola düşen sokak lambası, çevredeki vatandaşlar ve sürücüler için tehlike oluşturdu.


Eskişehir Canlı Hayvan Pazarı'na giden Sanayi Caddesi üzerinde aydınlatma direğine bağlı bir sokak lambası yolun tam ortasına düştü. Hayvan pazarına ulaşım için kullanılan yolda meydana gelen talihsiz olay, sürücüler ve çevredekiler için tehlike oluşturdu. Neden ve ne zaman düştüğü bilinmeyen lamba çevredekiler tarafından yolun kenarına konuldu. Lambayı yolun ortasında görenler, "Yoldan geçen birinin üzerine düşseydi ne olacaktı" diyerek sitem etti. Vatandaşlar lambanın buradan kaldırılması için yetkililere haber verdi.

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