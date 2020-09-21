Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti

Eskişehir'de, çevre yolu üzerinde seyir halindeyken aracının lastiği patlayan sürücünün imdadına mahalle bekçileri yetişti. Ekipler, yol kenarına çektikleri aracın lastiğini değiştirip, şoka giren sürücüyü sakinleştirerek yola devam etmesini sağladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi yakınındaki çevre yolunda yaşandı. Gece saat 00.30 sıralarında, çevre yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobilin bilinmeyen bir nedenle lastiği patladı. Sol şerit üzerinde duraklayan aracın kadın sürücüsü, olayın şokuyla otomobili hareket ettiremeyerek yolda mahsur kaldı. Trafik akışının olduğu ve yağmurun da etkisiyle ıslak yol üzerinde mahsur kalan sürücüye o esnada olay yerinde devriye yapan Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri yol güvenliğini alarak aracı sağ şeride yanaştırdı.

Daha sonra otomobilin lastiğini değiştiren mahalle bekçileri, kadın sürücüyü sakinleştirerek yola devam etmesini sağladı.