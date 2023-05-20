İhlas Haber Ajansı

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Yoldaki göçük endişe oluşturuyor

Eskişehir’de bir ara sokakta oluşan yaklaşık 1 metre derinliğindeki göçük, vatandaşları endişelendiriyor.

Eskişehir'de bir ara sokakta oluşan yaklaşık 1 metre derinliğindeki göçük, vatandaşları endişelendiriyor.


Eskişehir Esentepe Mahallesi Köşe Sokakta sebebi bilinmeyen bir şekilde göçük oluştu. Yaklaşık 1 metre derinliğindeki göçük, mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Kiremit parçalarıyla doldurulmaya çalışılan göçük, tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar, yanındaki duvarın kaymasına da sebep olan çukurun onarılmasını istiyor.

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