Yoldaki göçük endişe oluşturuyor

Eskişehir'de bir ara sokakta oluşan yaklaşık 1 metre derinliğindeki göçük, vatandaşları endişelendiriyor.

Eskişehir Esentepe Mahallesi Köşe Sokakta sebebi bilinmeyen bir şekilde göçük oluştu. Yaklaşık 1 metre derinliğindeki göçük, mahalle sakinlerini endişelendiriyor. Kiremit parçalarıyla doldurulmaya çalışılan göçük, tehlike oluşturuyor. Vatandaşlar, yanındaki duvarın kaymasına da sebep olan çukurun onarılmasını istiyor.