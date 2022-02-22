Yoldan çıkan araçtaki 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Karaören Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karayolu üzerinde seyir halinde olan 26 GN 920 plakalı otomobil, sürücüsü 43 yaşındaki sürücüsü Yaşar Y.'nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaza sonucu sürücü Yaşar Y., ile araçta yolcu olarak araçta bulunan Fatma Y. (41) ve Zeynep Sena Y. (12) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.