Yoldan çıkan yolcu otobüsündeki 17 kişi yaralandı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan yolcu otobüsünde bulunan 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Eskişehir karayolu Batıkent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otobüs şoförü Mesut Adak, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ayvalık-Ankara arası sefer yapan 44 LU 999 plakalı yolcu otobüsü, beton bloklara çarparak yoldan çıktı. Çarpmanın etkisiyle şoförün de içinde bulunduğu 17 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere sevk edildi.