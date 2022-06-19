İhlas Haber Ajansı

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Yolu kesen çukur araç sürücülerinin korkulu rüyası oluyor

Eskişehir’de bir sokakta yapılan kazı çalışmasının ardından yolda ortaya çıkan çukur, araç sürücülerinin korkulu rüyası oluyor.

Eskişehir'de bir sokakta yapılan kazı çalışmasının ardından yolda ortaya çıkan çukur, araç sürücülerinin korkulu rüyası oluyor.


Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Şehit Yusuf Turgut Sokağı üzerinde, asfaltın altından geçen kablolar için yapılan kazı çalışmasının yolda çukur oluştu. Sokağın ortasından geçen ve karşılıklı iki kaldırım arasında kalan çukuru gören araç sürücüleri adeta isyan etti. Yolu kullanmak zorunda kalan sürücüler, dev çukura karşı araçlarına zarar gelmemesi için kontrollü ve yavaş ilerliyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar ve sürücüler, yolda gerekli bakım ve onarımların yapılması için yetkililere seslendi.

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