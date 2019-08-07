Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Eskişehir'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kız çocuğuna otomobil çarptı. Minibüsün arkasından gelen otomobili fark etmeyen çocuk yaralanırken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre kaza, Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi'nde yaşandı. 12 yaşındaki H.M. isimli kız çocuğu, bir yakınından aldığı sofra bezini silkelemek için yolun karşısındaki çöpe doğru gitti. Ardından tekrar bulunduğu yere dönmek üzere yol kenarında hazır bekledi. Bu esnada, sağına ve soluna bakan kız, önünden geçen minibüsün arkasından bakarak yola doğru iki adım attı. Minibüsün arkasından gelen aracı fark etmeyen çocuk, otomobili bir anda karşısında görünce ileri doğru hamle yaptı. Ancak otomobil de bu yöne ilerleyince çocuğa çarptı.

Otomobilin çarparak yol kenarına savurduğu H.M. yere düşerek acı içinde kıvranmaya başladı. Olayı gören yakınları ve çevredeki vatandaşlar çocuğun yardımına koştu. Yaralanan çocuk, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi sonrasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sol ayağı kırılan H.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak ameliyata gireceği öğrenildi.

Otomobil sürücüsü İbrahim Ö. ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Çocuk arabanın önüne atlıyor, ani atladığı için araç duramıyor"

Öte yandan olaya tanıklık eden mahalle sakinlerinden Cafer Üyük, "Kapımızın önünde otururken bir ses duyduk. Anında fırladık çocuğun yanına gittik ve ambulansa haber verdik. Aynı zamanda benim güvenlik kameram var. Kameralardan izledik iki tarafa da geçmiş olsun. Pazartesi günleri bu yol kalabalık oluyor. Yolun karşısından pazar nedeniyle araçlar gidemediği için buraya yöneliyor. Çocuk arabanın önüne atlıyor. Ani atladığı için araç duramıyor. İki taraf için de üzücü, geçmiş olsun. İzlediğimiz kadarıyla araç son anda fark edememiş. Diğer araçlara nazaran biraz hızlı gördüm. Komşumuz olduğu için gittik kızın yanına. Kanama olduğunu, ameliyata alınacağını ve alçıya alındığını söylediler. O şekilde kızımızdan haber aldık" dedi.