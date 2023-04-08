Yufkacılar Ramazandaki satışlardan memnun

Eskişehir'de ki yufka satıcıları, Ramazan ayından satışlardan memnun olduğunu dile getirdi.

Bereket ve rahmet ayı olarak adlandırılan Ramazan ayında vatandaşlar iftar ve sahur sofralarında yufkadan yapılmış yiyeceklere yer veriyor. Eskişehirliler, hem uygun fiyatı hem de kolay yemek yapımı nedeniyle yufkacılara akın ediyor. İnce ince açılan hamurlardan yapılan yufkalar vatandaşlara oldukça cazip geliyor. Yufka satıcıları da özellikle Ramazan ayında kazançlı günler geçirdiklerini ve satışlarının oldukça iyi gittiğini belirterek bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi.

Eskişehir'de 10 yıldır yufka işi yaptığını söyleyen Engin Mazlum, Ramazan ayında yufkaya oldukça rağbet gösterildiğini belirterek, “Ramazan ayında yufka satışları çok iyi gidiyor. Yufkaları adeta yetiştiremiyoruz. Yufka satışlarımız Allah'a şükür iyi. Fiyatlar piyasaya ve un fiyatlarına göre uygun. Yaş yufka 6 lira, kuru yufka 5 liradan satılıyor. Ramazan'da vatandaşlar yufkaya oldukça rağbet gösteriyor. Hemşehrilerimiz yufkayı daha çok börek, gözleme yapmak için alıyor. İftar ve sahurda yufkadan yemek yapmak vatandaşa daha cazip geliyor. Yufkayı o yüzden kullanıyorlar. Tezgâhta günlük 100 kilo yufka satıyoruz. Ramazanda işlerimiz artıyor, satışlardan memnunuz” diye konuştu.