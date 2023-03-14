İhlas Haber Ajansı

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Yüksek kesimlere kar yağdı

Eskişehir’de hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağdı.

Eskişehir'de hava sıcaklığının düşmesiyle kentin yüksek kesimlerinde kar yağdı.


Bu yıl alışılagelmiş kar yağışının olmadığı Eskişehir'de, sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava sonrasında kentin yüksek kesimlerine kar yağdı. Hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi derecelere kadar indiği öğrenilirken, kar yağışı kentin yüksek kesimlerinden olan Çankaya mahallesinde etkisini gösterdi. Kısa bir süre etkili olan kar yağışı sonrası araçların camlarında ve banklarda kar birikti. Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde sabah saatlerinde etkili olan karla karışık yağmur yağışından sonra öğle saatlerinden itibaren bulutlu bir hava olması ve kar yağışının olmaması bekleniyor.

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