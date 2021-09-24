Yüksek protein tüketimi gut hastalığına neden olabilir

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Dâhiliye Uzmanı Hasan Levent, gut hastalığı hakkında konuştu. Genellikle 30-50 yaş arası erkeklerde görülen gut hastalığının tanı ve tedavi yöntemlerinden bahseden Levent, bu hastalığın protein ağırlıklı beslenmenin bir sonucu olarak ortaya çıkabildiğini belirtti.

“Bu hastalıkla çarşafın ağırlığı bile dayanılmaz olur”

Gut hastalığı şiddetli bir romatizma hastalığı olduğunu aktaran Dâhiliye Uzmanı Hasan Levent, bu rahatsızlığın belirtilerini anlattı. Levent, “Genellikle ayak başparmağında olmak üzere bir veya daha fazla eklemde ani gelişen şiddetli ağrı, şişlik, kızarıklık ve hassasiyet atakları ile seyreden eklem iltihabı görülür. Hastalanan eklem o kadar hassastır ki üzerindeki çarşafın ağırlığı bile dayanılmaz hale gelir. Halk arasında “damla hastalığı” olarak da bilinen gut hastalığı yüzyıllardır kralların hastalığı olarak bilinir. Proteinden zengin gıdalarla beslenen insanlarda daha sık görülmektedir'' dedi.

“Eklem ağrılarını küçümsemeyin”

Eklem ağrısının şiddetli olduğunu ve genellikle ayak başparmağını etkilediğini, ancak diğer eklemlerde de ortaya çıkabildiğini ifade eden Dâhiliye Uzmanı Hasan Levent, “Yaygın olarak etkilenen diğer eklemler arasında el- ayak bilekleri, dizler, dirsekler, el - ayak parmak eklemleri bulunur. Hastalanan eklem veya eklemler şişer, kızarır ve sıcaklaşır. Gut hastalığı ilerledikçe eklemlerinizi normal şekilde hareket ettiremeyebilirsiniz. Eklemlerde hareket kısıtlılığı gelişebilir” diye konuştu.

“Protein alırken dikkat”

Gut hastalarının beslenme düzenlerinin önem taşıdığını aktaran Levent, özellikle protein içeren gıdalar konusunda uyarılarda bulundu. Levent, “Protein içeren gıdaların yapısında bulunan pürin maddesinin sindirimi sonrasında ürik asit ortaya çıkar. Gut hastalığı ürik asit kristalleri eklemde biriktiğinde ortaya çıkar. Normalde ürik asit böbreklerden süzülerek idrar yoluna atılır. Gut hastalığının oluş mekanizmasında ya çok fazla ürik asit yapımı ya da ürik asidin böbreklerden atılımında bozukluk vardır” ifadelerini kullandı.

Gut hastalığı riskini arttıran faktörler

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Dâhiliye Uzmanı Hasan Levent, gut hastalığında risk faktörlerinin altını çizdi. Vücuttaki ürik asit seviyesini arttıran faktörler hakkında konuşan Levent, “Ürik asit yapımını arttıran pürin maddesi özellikle kırmızı et ve sakatatlar (karaciğer, dalak, böbrek, kokoreç, işkembe, sosis, salam), tavuk ve balık gibi proteinli gıdalarda bulunur. Proteince zengin diyet yemeği ve fruktoz ile tatlandırılmış içecekler ürik asit düzeyini yükselterek gut riskinizi arttırır. Alkollü içecekler ve bira da arttırır. Şişmanlık ve kilo fazlalığında vücudunuz daha fazla ürik asit yapar ve böbrekleriniz ürik asidi temizlemekte zorlanır. Bazı hastalıklar gut riskinizi arttırır. Bunlar arasında tedavi edilmemiş yüksek tansiyon ve şeker hastalığı, metabolik sendrom, kalp ve böbrek hastalıkları ve benzeridir. İlaçlar, aspirin ve diüretik hipertansiyon ilaçları ürik asit seviyelerini arttırabilir. Aile öyküsü, ailenizin diğer üyelerinde gut hastalığı varsa görülme oranı daha yüksektir. Yaş ve cinsiyet, gut hastalığı erkeklerde daha sık, kadınlarda daha seyrek görülür. Genellikle 30-50 yaş arasında daha çok görülür” diye anlattı.

Gut hastalığının tanı ve tedavisi

Doktorun genellikle belirtiler ve etkilenen eklemin görünümüne göre gut tanısı koyduğunu, ayrıca gut tanısına yardımcı olacak eklem sıvısı testi, kan testleri, röntgen görüntüleme ve ultrason isteyebileceğini aktaran dahiliye uzmanı, gut hastalığının tedavi edilmezse eklem hasarına, eklemde hareket kısıtlılıklarına ve deformasyonlara yol açacağını dile getirdi. Levent, yüksek ürik asitin böbrekte ürik asit taşlarına ve böbrek yetmezliğine, derialtında tofüs denilen sert nodül oluşumlarına neden olabileceğine dikkat çekti.

Gut hastalığının tedavisi hakkında konuşan Dâhiliye Uzmanı Hasan Levent, “Eklem iltihabını iyileştiren ve ağrıyı azaltan ve ürik asit üretimini azaltan ilaçları doktorunuz size önerebilir. İlk 20 gün içinde kriyoterapi ve robotik lazer cihazları ağrılı ve şiş eklem üzerine uygulanarak, eklemdeki şişlik, ödem ve ağrı giderilir. Subakut ve 3 haftadan sonraki dönemlerde ise etkilenen ekleme yüzeyel ve derin ısıtıcı ajanları, elektroterapi cihazları ile fizik tedavi uygulamaları iyi sonuç vermektedir” dedi.