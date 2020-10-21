Yükseköğretimde uzaktan eğitim için yeni proje

Korona virüs (Covid-19) pandemisi ve devamında gelen yeni normale geçiş süreciyle birlikte eğitimde sürdürülebilirliği sağlamak adına uzaktan eğitim ve dijital içerikler büyük önem kazanmış bulunuyor. Bu bağlamda SODİGEM bünyesinde yürütülen ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen “Yükseköğretimde Eğitsel İçeriklerin Sunumu İçin Dijital İçerik Ekosistemi Gereksinimlerinin Belirlenmesi” projesi, yeni normalde ihtiyaçları karşılayacak altyapının yol haritasını sunuyor.

SODİGEM, hazırladığı proje ile pandemiyle değişen koşullarda öğrenme ve öğretme süreçlerinin herhangi bir eksiklik içermeden devam etmesi hedefliyor. Bu kapsamda hayata geçirilen projenin yürütücülüğünü SODİGEM Müdür Yardımcısı ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uzaktan Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aras Bozkurt, yaparken proje dâhilinde farklı kurumlarla işbirliği yapılıyor. Çalışmanın birçok önemli sonuca işaret ettiğini söyleyen Doç. Dr. Bozkurt, çalışmayı değerlendirirken “Öncelikle SODİGEM bünyesinde belirlediğimiz vizyon çerçevesinde mevcut deneyimlerimizi uzaktan eğitim alanına aktarmaktan dolayı çok mutluyuz. Proje, Türk yükseköğretim sisteminin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı gibi uzaktan eğitim alanında ciddi bir tecrübeye sahip Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinin ortak bir paydada iş birliği göstermeleri açısından da önemlidir” ifadelerini kullandı.

"Uzaktan eğitim alanında yapılmış en kapsamlı çalışmalardan biri"

Projenin şimdiye dek gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalardan biri olduğunun altını çizen Doç. Dr. Bozkurt, “Proje dahilinde yaklaşık 75 üniversiteden veri toplanacak. Bu bağlamda ileriki araştırmalara önemli bir zemin oluşturulması ve eğitimde dijital dönüşüm ekseninde önemli bir ihtiyacın da karşılanması planlanmaktadır. Böylelikle eğitimde ‘Vizyon 2023' hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamanın yanı sıra hem yaklaşık 8 milyon yükseköğretim öğrencisinin hem de devam niteliğindeki projelerle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören 20 milyona yakın öğrencinin faydalanacağı proje çıktılarının ortaya konması hedeflenmekte” diye konuştu.

“Yükseköğretimde dijital dönüşümü desteklemeyi amaçlıyoruz”

SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Şahin, “SODİGEM olarak söz konusu çalışmamız ile birlikte, pandemi ve yeni normalde uzaktan eğitim ve dijital içerik ekosistemlerine yönelik birçok ulusal ve uluslararası yayın yapıyor ve farklı uluslararası projelerle de mevcut çalışmaları destekliyoruz. Aynı zamanda proje çıktılarını geliştirerek yükseköğretimde dijital dönüşümü desteklemeyi amaçlıyoruz ve bu bağlamda devam niteliğindeki farklı projeler üzerinde de çalışıyoruz” dedi.

Yürütücülüğünü uzaktan eğitim alanında uzun zamandır çalışmalar yürüten Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aras Bozkurt'un üstlendiği projede; Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden Doç. Dr. Engin Kurşun, Iğdır Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Halil Kayaduman, Sinop Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Ayşin Gaye Üstün ve Anadolu Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dr. Hasan Uçar araştırmacı olarak görev alıyor. Proje ekibinde ayrıca Bayburt Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Dilara Arzugül Aksoy, Atatürk Üniversitesi'nden Uzman Ebubekir Kaba ve TCDD'den Uzman Hasan Tanış paydaş olarak yer alıyor.