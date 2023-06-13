Yükü kendinden büyük

Eskişehir çevre yolunda bir pikaba yüklenen yükü gören vatandaşlar 'yok artık' dedi.

Olay geçtiğimiz cumartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eskişehir-Bursa Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir pikap tehlikeli bir yolculuk yaptı. Pikaba sarılan yüklerin pikaptan büyük görünmesi yolculuk eden vatandaşları hayrete düşürdü. Aşırı yükle sarılmış olan pikap adeta kamyon boyutunda görünürken, gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaşlar, aşırı yüklenmiş aracı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.