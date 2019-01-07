Yunanistan'da çok yönlü bir Açıköğretim öğrencisi

Çeşitli yaş ve meslek gruplarından birçok insanın özel ilgi alanları doğrultusunda tercih ettiği Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İkinci Üniversite Programları, Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da tercih ediliyor.

Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde yaşayan ve 2012 yılında Uzman Çocuk Doktoru Nouri, çeşitli yerlerde yöneticilik ve başkanlık görevlerine devam ediyor. 2012 yılında Gümülcine'de Türk Gençler Birliği Derneği'nde asılı olan İkinci Üniversite afişini gördükten sonra Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı'na kayıt yaptıran Nouri, Açıköğretim ile tanışmasını kendisi için bir şans görüyor. Keşan AÖF bürosunun ikamet ettiği bölgeye 150 kilometre uzaklıkta olmasını “İnsanlar yaşam şartlarından ve hayatın zorluklarından dolayı öğrenimlerine devam etmekte zorlanıyorlar, içinde bir uhde kalanlar için büyük fırsat. Derslere devam mecburiyeti yok, sınavlar yılda sadece 4 kez, hafta sonu oluyor. Biz Batı Trakya Türkleri için büyük bir avantaj” sözleriyle değerlendiren Nouri, kendi mesleği olan tıp doktorluğunu işletmecilik anlamında desteklemesi için bu programı tercih ettiğini söyledi.

İleride hastane yönetiminde görev alması durumunda bu programın kendisine büyük fayda sağlayacağına inandığını aktaran Dr. Nouri, 12 yıl yerel siyasetle ilgilenmesi sebebiyle lisans tamamlama kapsamında Açıköğretim Sistemi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Lisans Programı'na 2014 yılında kayıt yaptırıp, 2016 yılında yüksek bir başarı puanıyla mezun oldu. Hala yakından siyasetle ilgilenen Dr. Nouri, 'öğrenim süreklidir' ilkesinden hareketle Açıköğretim Sistemindeki üçüncü programı olan Tarih Lisans Programına 2017 yılında kayıt yaptırdı. “Yakın tarihimizde Balkanlarda çok acılar yaşandı, bunları büyüklerimizden dinledik. Bu hikâyelerle büyümüş biri olarak tarihe karşı özel bir ilgi duyuyorum” diyen Mechmet Nouri Açıköğretim Sistemindeki üçüncü programına hala devam ediyor.

“Eğitim süreklidir”

İletişim ve bilgi teknolojilerinin çok hızlı değiştiğini ve günümüz dünyasında mesleğini başarıyla devam ettirebilmek, kendini güncelleyebilmek ve meslek hayatının yanı sıra insan ilişkilerinde de başarılı olabilmek için eğitimin şart ve sürekli olması gerektiğini söyleyen başarılı Açıköğretim öğrencisi Mechmet Nouri, Açıköğretim Sisteminin yaşam boyu öğrenim ilkesini benimsediğini dile getiriyor.