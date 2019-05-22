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Yunus Dervişin Rüyası oyunu beğeni topladı

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde hazırlanan, Yunus; Dervişin Rüyası isimli oyun izleyici karşısına çıktı.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu oyuncuları, Yunus'u anlattıkları oyun ile izleyiciden tam not aldı.


Tepebaşı Belediyesi, müziğinden metin yazımına, oyuncularından kostümlerine kadar her aşamasını kendi bünyesinde hazırladığı Yunus; Dervişin Rüyası müzikli oyununda, Yunus'un torunları ile Yunus Emre'yi anlattı. Lise öğrencilerine özel sahnelenen oyuna katılım yoğun olurke, Tepebaşı Belediyesi Gençlik Tiyatrosu oyuncuları, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Korosu tarafından seslendirilen eserler eşliğinde performans sergiledi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Atatürk Lisesi, Prof. Dr. Orhan Oğuz Lisesi, Mehmetçik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Odunpazarı Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.


İkinci kez gösterimi yapılan oyunda, bu topraklarda yetişmiş en büyük tasavvuf ozanı, Eskişehir'in yetiştirdiği hoşgörü üstadı Yunus Emre, yine bu topraklarda yetişen torunları tarafından canlandırıldı. Yazarlığını Cansu Atılgan Pazvantoğlu'nun, yönetmenliğini Fatih Pazvantoğlu'nun, orkestra şefliğini Ramazan Albayrak'ın ve koro şefliğini Derya İnanç'ın üstlendiği ve ücretsiz olarak sahnelenen oyun, salonu tamamen dolduran izleyicilerden tam not alarak ayakta alkışlandı.

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