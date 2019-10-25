Yunus Emre ağaçlandırma sahasına 228 bin fidan dikilecek

2013 yılında ağaçlandırılan, ancak yer yer boşluklar bulunan 650 hektarlık sahada yeniden toprak işlemesi yapılıyor. Buror teras uygulaması yapılan sahada, 10 adet mini ekskavatör çalışıyor. 373 kilometre uzunluğunda teras yapımı planlandı. Bu terasların içine ise sonbaharda 228 bin adet çeşitli fidan dikilecek.

Çalışmaları yerinde görmek için sahaya giden Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Orman İşletme Müdürü Abdullah Bardakçıoğlu'ndan bilgi aldı. Kimsenin ayak basmadığı, gözden uzak yerlerde çalıştıklarını söyleyen Bölge Müdürü Recep Temel “Bizim için vatan toprağı kutsaldır. Yeşillenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yunusemre sahası da zor bir saha, erozyon var, toprak verimsiz, arazi eğimli, arkadaşlarımız bu zor şartlarda burayı ağaçlandırmaya çalışıyorlar. Hepsinin emeğine sağlık” dedi.

Toprak işlemesi yapılan sahaya, yöreye uygun karaçam, boz ardıç, sedir fidanları dikilecek. Ayrıca, gelir getirici ve yaban hayatı için mahlep, berberis, badem, muşmula, zerdali gibi meyveli türler de kullanılacak. Hayvan otlatılması için uygun geçiş yerleri bırakılarak, etrafı tel çit ve hendek ile koruma altına alınacak.