Yunus Emre Devlet Hastanesi yeni hizmet binasında

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr.Uğur Bilge, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinin tüm birimleriyle yeni hizmet binasında vatandaşlara hizmet vermeye başladığını söyledi. Bilge, 1963 yılından bu yana 33 bin metrekare kapalı alanda hizmet vermekte olan eski hizmet binasından 18 Aralık tarihi itibariyle tüm birimleriyle yaklaşık 100 bin metre kare kapalı alanda tamamı tek ve iki kişilik geniş hasta odaları ve son teknoloji ekipmanlarla güçlendirilmiş yeni hizmet binasına taşınarak hizmet vermeye başladığını ve tarih itibariyle ilk ameliyatın yeni hastane binasında alındığını belirtti. Müdür Bilge; Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının 700 yatak kapasiteli olup içinde, son teknoloji ile yapımı tamamlanmış 22 ameliyathane, 65 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi, tamamı tek kişilik odalardan oluşan 30 yatak kapasitesine çıkartılan palyatif bakım ünitesi, 21 yatak kapasiteli diyaliz ünitesi, son sistem teknoloji ile yapımı tamamlanan anjiyo ünitesi, endoskopi, kolonoskopi ve ERCP ünitesi, 5 tanesi son teknoloji olan 7 röntgen ünitesi, 2 adet tomografi, 2 adet MR ünitesi, tek kişilik 100, iki kişilik 300 odası olan ve yakın bir tarihte hizmete geçmesi planlanan tüp bebek merkezi, 13 adet son teknoloji ile donatılmış doğum odası, 25 yatak kapasiteli yeni doğan yoğun bakım ünitesi, anne bebek odası, anne misafirhanesi, AMATEM, Çim (Çocuk İzlem Merkezi) birimlerinin yer aldığını sözlerine ekledi. Ayrıca yine Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül yerleşkesi 100 yataklı fizik tedavi servisi, ayaktan ve yatarak tedavi gören hastalar için 46 adet fizik tedavi ünitesi, il resmi sağlık kurumuna bağlı tek hiperbarik oksijen tedavi ünitesi, askeri sağlık kurulları, ülkemizdeki 2 merkezden biri olan ve askeri ve sivil havacılığa hitap eden uçucu sağlık kurulu, 15 yataklı genel servis ile hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. Müdür Bilge, daha önce Eskişehir Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermekte olan Zübeyde Hanım (yerleşkesinin de Yunus Emre Devlet Hastanesine bağlandığını değinerek, bu merkezde 60 yataklı psikiyatri servisi ve toplum ruh sağlığı merkezi bulunduğunu, önümüzdeki dönemde bu yerleşke içinde bulunan psikiyatri servis hizmetlerinin de yeni yapılacak psikiyatri servisi içine taşınmasının planlandığını belirtti.