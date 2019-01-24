Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ‘Kanser Tarama Odası' açıldı

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Poliklinikleri katında kanser taramaları için ‘Kanser Tarama Odası' açılışı yapıldı.

Rahim ağzı (serviks) kanseri için smear ve HPV -DNA testi yapılacak ve Kalın Bağırsak (Kolon) Kanserleri için GGK kiti dağıtılıp kanser konularında bilgilendirme yapılarak uygun kişilerin mamografi çekimi için yönlendirileceği “Kanser Tarama Odası”nın açılışına İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge de katıldı.

Uğur Bilge, açılışta yaptığı konuşmada, her üç kanser taramasının da Ketem'lerde (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) ve Aile Sağlığı Merkezlerinde ücretsiz olarak yapıldığını, ayrıca Kanser Tarama Odası'nı Yunus Emre Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Poliklinikleri katında açarak hem kanser tarama merkezlerinin sayısının arttırılması hem de kanser taraması yapılacak olan hedef kitleye daha rahat ulaşılmasını amaçladıklarını belirtti.

Dr. Bilge, en sık görülen kanser türlerinden olan meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanserinin erken tanısının yapılacak olan basit testler ile mümkün olduğunu,40-69 yaş aralığındaki kadınların, meme kanseri için 2 yılda bir mamografi çekimi, 30-65 yaş aralığındaki kadınların, rahim ağzı kanseri için 5 yılda bir smear ve HPV -DNA testi, 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklerin kalın bağırsak kanserleri için 2 yılda bir gaitada gizli kan testi ve 10 yılda bir kolonoskopi yaptırmalarının erken teşhis için önerildiğini söyledi.