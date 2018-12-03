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"Yunus Emre Dörtlüsü" TÜDAM aracılığıyla müzikseverler ile buluştu

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) “Yunus Emre Dörtlüsü” konseri düzenledi.


Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, viyolonselde Aslı Beller, viyolada Volkan İnci, kemanda ise Özlem Arkan Sürmer ve Verda Saygıdeğer İlerde'nin yer aldığı klasik müzik dinletisinde; Yaylı Dördül No.1'de "Adagio-Allegretto”, “Adagio”, “Alegretto”, Yaylı Dördül No.2'de “Moderato”, “Andante cantabile”, Allegretto”, Yaylı Dördül No.3'de “Alegretto moderato”, “Andantino”, “Adagio-Allegretto” eserleri müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

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