Yunus Emre Kampüsü'nde yoğun sis

Sabah erken saatlerde Eskişehir'in üzerini kaplayan yoğun sis tabakası, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Eskişehir'de düşük hava sıcaklığı nedeniyle sabahın erken saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Anadolu Üniversitesi'nin eşsiz manzaraları sis ile birleşince seyir zevki yüksek görüntüler oluştu. Görüş mesafesini büyük ölçüde düşüren sis tabakası, kent merkezinde etkisini yitirse de Yunus Emre Kampüsü'nde uzun süre etkili olmaya devam etti. Kampüsteki büyük yapılar yoğun sis içerisinde adeta kayboldu. Gökyüzünü kaplayan sis tabakası kartpostallık manzaralar oluşturdu.