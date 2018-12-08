Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi'nde konser

Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Topluluğu'nun Yunus Emre Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği konser, müzikseverleri adeta mest etti.

Şefliği Ergül Elibaş'ın yaptığı Türk Müzik Topluluğu, çeşitli makamlarda çok sayıda eseri başarı ile seslendirdi.

Odunpazarı Belediyesi Türk Müziği Topluluğu konserini, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda müziksever dinledi. Konser sırasında birinden güzel eserleri seslendiren Türk Müziği Topluluğu'na Tango Eskişehir'den Feyza Çelik Orbay, Koray Orbay da Tango yaparak eşlik etti. Kürdilihicazkar, Muhayyer-Kürdi, Segâh, Nihavent ve Hicaz makamlarında bir çok eseri seslendiren Türk Müziği Topluluğu, konseri dinlemeye gelen vatandaşlardan tam not aldı.

Konser sonrasında konuşma yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı'nda kültür ve sanat çalışmalarının doludizgin devam ettiğini kaydetti. Konserde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür eden Başkan Kurt, “Çok güzel bir koro oluştu. Ben bu koronun Eskişehir sınırlarını aşacağını düşünüyorum. Umarım, yeni dönemde çok daha iyi konserler düzenlerler bize” dedi.