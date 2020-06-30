Yunus Emre yarışmasında dereceye giren öğretmen ve öğrenciler ödüllerini aldı

Türk edebiyatının ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden biri olan Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında öğretmen ve öğrenciler arasında düzenlenen makale ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Erol Ayyıldız tarafından verildi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenler arasında “Öğretmenlerin Gözünden Yunus Emre'yi Anlamak” üst temalı makale yarışması, ortaöğretim öğrencileri arasında ise “Gençliğin Gözünden Yunus Emre” konulu kompozisyon yarışması düzenledi. Dereceye giren öğretmen ve öğrencileri makamında kabul eden Vali Erol Ayyıldız, büyük Türk düşünürü Yunus Emre'nin dünya tarihinin evrensel bir değeri olduğunu söyledi. Vali Ayyıldız, Yunus Emre'nin bizlere anlatmak istediği mesajları gelecek nesillere iyi anlatmamız gerektiğine dikkat çekti. Yunus Emre'yi anlamanın, Türk milletinin kültürünü ve değerlerini anlamak olduğunu kaydeden Vali Ayyıldız, dereceye giren öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.